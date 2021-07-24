تكنولوجيا: سامسونج تعتمد شاحن 65W PD إستعداداً لدعم سلسلة Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت شركة سامسونج على شهادة إعتماد جديدة لشاحن 65W PD الذي يدعم سلسلة هواتف Galaxy S22 العام المقبل.

تستعد العملاق الكوري لجلب ترقية جديدة في تقنية الشحن السريع لسلسلة هواتف Galaxy S22 القادمة، ولقد رصد الشاحن من جديد اليوم في قاعدة بيانات Demko في الدنمارك.

كان شاحن سامسونج 65W PD قد أعتمد في سبتمبر من عام 2020 بنموذج رقم EP-TA865، كما ظهر الشاحن في صور حية مسربة خلال الفترة الماضية، ولقد رصد الشاحن بنفس رقم النموذج EP-TA865 في قاعدة بيانات Demko، حيث أكدت التسريبات الجديدة على مواصفات الشاحن.

يأتي هذا الشاحن بمعايير USB Power Delivery مع PPS إختياري، ويدعم قدرة شحن 65W، مع مواصفات الطاقة 20 فولت و 3.25 أمبير وأيضاً 3.25A.

ويمكن لوحدة الشحن أن تدعم إنتاج طاقة بقدرة 5V و 9V و 15V لذا يتوافق مع معايير PD، كما أن الشاحن يدعم الأجهزة المتعددة والتي تشمل بعض من أجهزة الحاسب المحمول.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تجري إختبارات على تقنية الشحن السريع بقدرة 65W مع سلسلة Galaxy S22 القادمة المتوقع إطلاقها في بداية 2022.

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