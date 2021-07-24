تكنولوجيا: سلسلة iPhone 13 القادمة من ابل تدعم تقنية الشحن بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر من MyDrivers عن خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 13 هذا العام بتقنية الشحن بقدرة 25W.

تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون هذا العام بترقية في تقنية الشحن السلكي، حيث أكد تقرير MyDrivers وفقاً لتفاصيل جاءت من سلاسل توريد ابل على أن عملاق التكنولوجيا تدعم بعض من هواتف iPhone 13 بسرعة أعلى في الشحن.

كانت شركة ابل قد قدمت سلسلة iPhone 12 العام الماضي بميزة دعم قدرة شحن 20W، إلا ابل تستعد لترقية تقنية الشحن إلى 25W، كما أشار التقرير إلى أن شاحن 18W لن يكون متاح من شركة ابل، كما يأتي شاحن 25W بمستوى تسعير أعلى من شاحن 20W الحالي الذي يتوفر بسعر 20 دولار تقريباً.

ومن المقرر أن يتوفر الشاحن بسرعة الشحن الأعلى لمستخدمي الجيل القادم من هواتف الأيفون بشكل مستقل، بشكل خاص بعد توقف ابل عن إدراج محول الشحن في محتوى الصندوق الخاص بهواتف الأيفون الجديدة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط ابل للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 13 في حدث يعقد في شهر سبتمبر، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بخاصية always-on في الشاشة، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وأيضاً ترقية في إعدادات الكاميرة ورقاقة المعالج.

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