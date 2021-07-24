تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير شاشة جديدة برقاقة معالج A13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير شاشة جديدة تأتي برقاقة معالج A13 مدمج وأيضاً محرك Neural.

أشارت تسريبات جديدة نشرت عبر 9to5Mac إلى خطط ابل لإطلاق شاشة خارجية جديدة تتضمن رقاقة معالج A13 مع محرك عصبي، إلا أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذه الشاشة.

يمكن لشاشة ابل الجديدة أن تدعم لاحقاً أجهزة Mac في إنتاج جرافيك بأعلى معايير الجودة، دون الحاجة لإستهلاك موارد أنظمة الحاسب الداخلية، وذلك عن طريق تحقيق الإستفادة من المعالج وكرت الشاشة المدمج في الشاشة الخارجية.

أيضاً سيتيح هذا التصميم لشركة ابل تعزيز آداء أجهزة Mac في دعم وتشغيل المهام المكثفة في الجرافيك.

ولقد أشارت بعض التسريبات خلال 2016 إلى أن ابل تعمل على تطوير شاشة Thunderbolt جديدة تتضمن كرت شاشة، إلا أن ابل لم تكشف عن هذه الشاشة حتى الآن، حيث قدمت ابل إصدارها الأخير من الشاشات الخارجية حلال 2019 وهي شاشة Pro XDR، إلا أنها لم تتضمن كرت شاشة.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار ابل القادم من الشاشات الخارجية يأتي برقاقة A13 ليستبدل شاشة Pro XDR، كما تقدم ابل أيضاً شاشة أخرى تتميز بسعر منخفض.

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