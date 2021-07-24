خبراء ينصحون مستخدمي «هواتف آيفون وأندرويد» بحذف تطبيق ماسنجر

الشارقة - اميمة ياسر - حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة "مسنجر" المملوك لشركة "فيسبوك"، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل "واتس آب".

عددا من الخبراء الأمنيين قد حذروا مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من استخدام تطبيق "مسنجر" ونصحوهم بحذفه فورا.

وكتب خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في مجلة "فوربس" أنه "يجب على مستخدمي تطبيق "مسنجر" الذين يقرؤون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى "واتس آب" أو "سينيال" وعدم استخدام "مسنجر".

ويعتقد زاك أنه ليس من الضروري تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن لديها بعض الإيجابيات، بما في ذلك حماية الأطفال، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين حق اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف.