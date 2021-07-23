واحدة من أكثر السيارات تطوراً بين “رينو” والصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتعاون شركة “رينو” مع JMC الصينية لإنتاج سيارة بمواصفات فنية وتقنية متطورة جدا. وتعمل الشركتان المذكورتان حالياً على مشروع إنتاج سيارة كهربائية تدعى “Yi”، ستتمتع بميزات تجعلها من بين أفضل السيارات للقرن الحالي، من بينها ميزات القيادة الذاتية دون تدخل السائق.

وستحصل هذه السيارة على أنظمة مولتيميديا متطورة جدا يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية أو عبر إيماءات اليد كما في بعض سيارات مرسيدس الحديثة، فضلا عن حصولها على ميزات تمكن المستخدم من التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة من خلال الهاتف الذكي.

وستجهز هذه السيارة بكاميرات وحساسات مسافات ترصد محيطها بالكامل لتتمكن من ركن نفسها بشكل مستقل دون تدخل السائق، كما ستحصل قمرتها على مقاعد جلدية مريحة بنظامي تدفئة وتبريد.

وستعمل المركبة بمحركين كهربائيين قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.8 ثانية فقط، إضافة إلى بطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و400 كلم بالشحنة الواحدة.