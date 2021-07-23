تعرفوا على طريقة مثالية لاستخدام واتساب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 3 ساعات

يعتبر تطبيق “واتساب” الأول للدردشة والتواصل مع الآخرين، ولا يخفى على أحد أن تجربة استخدامه على الحاسب الشخصي ليست الأفضل، خصوصاً لو تم مقارنته مع تطبيقات منافسة مثل تليغرام، أو حتى مقارنة بتطبيق من نفس الشركة وهو ماسنجر. وضمن عيوب تطبيق واتساب على الحاسب الشخصي هو أنه لا يعمل سوى عند كون الهاتف المسجل عليه الرقم متصلاً بالإنترنت.

وهذه النصائح ستكون مثالية إن كنت تستخدم واتساب على الحاسب الشخصي من خلال المتصفح وليس من خلال تطبيق الويندوز.

توفر عدد كبير من المنصات، التطبيقات والمواقع اختصارات للوحات المفاتيح. والمقصود هو اختصار تقوم بتنفيذه من خلال الضغط على أكثر من زر في نفس الوقت، تماماً مثل Ctrl+C وCtrl+V للنسخ واللصق. وفيما يلي أهم اختصارات لوحات المفاتيح في واتساب على الويب:

– كتم صوت الواتساب: Ctrl+Alt+Shift+M، حيث يشير حرف M إلى كلمة Mute

– إرسال المحادثة للأرشيف: Ctrl+Alt+E

– حذف الدردشة بالكامل: Ctrl+Alt+Backspace (زر الرجوع للخلف)

– تثبيت الدردشة: Ctrl+Alt+Shift+P، حيث يشير حرف P إلى كلمة Pin

– البحث ضمن واتساب: Ctrl+Alt+/ (الشرطة الموجودة فوق الأرقام)

– البحث ضمن الدردشة نفسها: Ctrl+Alt+Shift+F

– بدء محادثة جديدة: Ctrl+Alt+N

– إنشاء مجموعة جديدة: Ctrl+Alt+Shift+N

ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها هي تنفيذ الاختصار بسرعة والضغط على الأزرار على نفس الترتيب بالأعلى.

فتح أكثر من حساب على نفس الجهاز

من السهل أن تستخدم أكثر من حساب واتساب على هاتفك الذكي، هذا أمر معروف، سواء كان من خلال الخيارات المدمجة في الهواتف والتي تتيح استنساخ تطبيق واتساب، أو من خلال الاعتماد على تطبيق واتساب بيزنس.

ولكي تفعل ذات الأمر على الكمبيوتر فأمامك أكثر من حل، الأول هو فتح الحساب في نافذة التصفح الخفي Incognito / Private، لكن بمجرد أن تغلق هذه النافذة سيتم إغلاق الحساب وستحتاج تسجيل الدخول في كل مرة، لذلك هذا الحل يفلح فقط عندما يكون الاستخدام لمرة واحدة. وعلى العكس، إن أردت أن تستخدم حساب ثاني بشكل دائم، فعليك بحل من الحلول البسيطة التالية:

1- فتح حساب على المتصفح وحساب على تطبيق الويندوز

2- فتح حساب على متصفحك الرئيسي وحساب على متصفح آخر

3- استخدام خاصية Containers في متصفح فايرفوكس للفصل بين سجلات كل تبويب

لا لعلامات صحّ الزرقاء

مؤشر قراءة الرسائل Read Receipts، هي خاصية في واتساب تسمح للطرفين بمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر قد قرأ الرسالة أو لا، غير أنه على واتساب ويب يمكنك قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذا المؤشر، وهذا ببساطة بالاعتماد على إضافة WAToolKit.