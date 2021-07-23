شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تصنع مقطع فيديو قصير على يوتيوب فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تسجل فيديو قصير مثل مقاطع فيديو تيك توك تتراوح مدته من 15 ثانية إلى دقيقة على خدمة يوتيوب الجديدة، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وفقا لما ذكره موقع business insider.

1. إذا لم يكن لديك بالفعل تطبيق YouTube على جهازك، فقم بتنزيله لجهاز أندرويد أو أيفون وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط على زر إنشاء، وهو رمز زائد فى وسط الأسفل.

3. فى النافذة المنبثقة، اضغط فوق "إنشاء قصير"، والذى يوجد بجانبه رمز كاميرا.

4. إذا كانت هذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها هذا الخيار، فسيطلب جهازك إذنًا للسماح لـ YouTube باستخدام الكاميرا والميكروفون.

5. بمجرد الموافقة، ستصل إلى صفحة تسجيل YouTube Short

6. تسجيل الطول الافتراضى هو 15 ثانية من خلال الضغط على الرقم "15" الموجود أعلى زر التسجيل، يمكنك تغييره إلى 60 ثانية.

7. اضغط على أيقونة عداد السرعة على اليمين لتسريع أو إبطاء التسجيل.

8. يمكنك أيضًا تعيين وقت لبدء تشغيل الكاميرا بدونك عن طريق الضغط على Timer أسفل السرعة مباشرة.

9. أخيرًا تتيح لك المرشحات تطبيق عوامل تصفية مرئية متنوعة على التسجيل الخاص بك. قد يفتقد بعض مستخدمي أندرويد هذه الوظيفة.

10. بمجرد أن تصبح جاهزًا، اضغط على زر التسجيل، سيؤدى الضغط عليه مرة أخرى إلى إيقاف التسجيل؛ ثم اضغط مرة أخرى لتسجيل المقطع التالي في نفس الفيديو.

11. سيؤدي الضغط على الزر "تراجع" في الجزء السفلي، الذي يمثله سهم يشير إلى اليسار، إلى حذف المقطع الأخير لكن ليس الفيديو بأكمله، وزر الإعادة، الذي يمثله سهم لليمين، سيعيد هذا المقطع إلى الفيديو.

12. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط فوق علامة الاختيار في أسفل اليمين لمعاينة الفيديو الخاص بك وإضافة الموسيقى والنص والمرشحات، وعند الانتهاء، اضغط فوق التالي.

13. أخيرًا أضف عنوانًا واضبط إعدادات المشاركة، وأضف علامة التصنيف #shorts إلى العنوان لضمان إمكانية مشاهدته أو الترويج له باستخدام مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى على YouTube.

14. اضغط فوق تحميل وستتم إضافته إلى موقع YouTube الخاص بك.