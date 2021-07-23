شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أيفون.. أبل تقدم 20 سببًا للأمان لتحديث نظام التشغيل الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرحت أبل تحديثًا للبرنامج - iOS 14.7 - لمستخدمي أيفون، ومع ذلك، لم تكشف عن جميع الإصلاحات التي ستكون جزءًا من هذا التحديث، والآن، بعد فجوة استمرت يومين، قامت الشركة بطرح تحديث iPadOS 14.7 وكشف الآن عن تحديثات الأمان التفصيلية القادمة لكل من مستخدمي أيفون وiPad.

وتؤكد وثائق أبل أن تحديثات iOS 14.7 وiPadOS 14.7 تأتي مع إصلاحات لمجموعة من الأخطاء، فيما يلي القائمة الكاملة لنقاط الضعف التي تعمل أبل على إصلاحها باستخدام iOS 14.7 وiPadOS 14.7:

- قد يكون الاختصار قادرًا على تجاوز متطلبات إذن الإنترنت

- قد يكون المهاجم المحلي قادرًا على التسبب في إنهاء غير متوقع للتطبيق أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يكون التطبيق قادرًا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات kernel

- قد تؤدي معالجة ملف صوتي متطفل إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يؤدي تشغيل ملف صوتي ضار إلى إنهاء غير متوقع للتطبيق

- قد يؤدي فتح ملف PDF متطفل إلى إنهاء غير متوقع للتطبيق أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد تؤدي معالجة ملف خط متطفل إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يتمكن تطبيق ضار من الحصول على امتيازات الجذر

- قد تكون عملية وضع الحماية قادرة على التحايل على قيود وضع الحماية

- قد يتمكن تطبيق ضار من الوصول إلى بيانات Find My

- قد تؤدي معالجة ملف خط متطفل إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يتمكن تطبيق ضار من تجاوز عمليات التحقق من توقيع التعليمات البرمجية

- قد تؤدي معالجة محتوى الويب الضار إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد تؤدي معالجة صورة متطرفة إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يتمكن مهاجم ضار يتمتع ب- قدرة عشوائية على القراءة والكتابة من تجاوز مصادقة المؤشر

- قد يتمكن المهاجم الذي حقق بالفعل تنفيذ تعليمات برمجية kernel من تجاوز عمليات تخفيف ذاكرة kernel

- قد يتمكن مهاجم بعيد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد تؤدي معالجة صورة متطرفة إلى رفض الخدمة

- قد يتمكن تطبيق ضار من تجاوز بعض تفضيلات الخصوصية

- قد تؤدي معالجة محتوى الويب الضار إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية

- قد يؤدي الانضمام إلى شبكة Wi-Fi ضارة إلى رفض الخدمة أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

ميزات iOS 14.7 وiPadOS 14.7

إلى جانب إصلاحات الأخطاء هذه، يأتي آخر تحديث للبرنامج لمستخدمي أيفون وiPad بوظائف جديدة أيضًا، فبالنسبة لأولئك الذين لديهم HomePod من أبل، يأتي iOS 14.7 مع خيار لإدارة أجهزة ضبط الوقت، ويمكن القيام بذلك على تطبيق Home على أيفون.

وأيضًا، يأتي مع دعم لحزمة MagSafe Battery Pack، وقد تمت إعادة تصميم تطبيق Podcasts بمظهر جديد وإصدار اشتراكات أيضًا، ومع نظام التشغيل iOS 14.7، تتيح مكتبة Podcasts في التطبيق للمستخدمين اختيار مشاهدة العروض التي يتابعونها فقط أو جميع العروض.