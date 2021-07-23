شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول حيوان أبوسوم معدل وراثيًا في العالم.. تفاصيل استخدام التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء في اليابان أن حيوان الأبوسوم أصبح أول جرابي معدل وراثيًا في العالم، حيث نجح الخبراء في التجارب المعملية فى تعطيل الجين المسئول عن الأصباغ لتكوين نسل أبوسوم ألبينو، وتم تنفيذ مشروع تحرير الجينات على المخلوق بواسطة علماء من مركز RIKEN لأبحاث ديناميات النظم الحيوية باليابان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الباحثون إن دراستهم ستساهم في فك شفرة الخلفية الجينية للخصائص الفريدة التي لوحظت فقط في الجرابيات، ويمكن أن تساعد أيضًا في تطوير علاجات جديدة للأمراض التي تصيب البشر مثل السرطان ومرض الزهايمر.

تعد الجرابيات ، التي توجد بشكل رئيسي في أستراليا وغينيا الجديدة ، وكذلك الأمريكتين ، هي فئة من الثدييات، ويولد صغارهم غير مكتملي النمو ولكنهم يتطورون أكثر في أمان الحقيبة، وأشهر مثال على ذلك هو الكنغر.

يشتهر الاوبسوم الموجود في الأمريكتين ، بحمل صغاره على ظهره بعد خروجه من الحقيبة.

كما أنها معروفة أيضًا بالتظاهر بالموت اللاإرادي عند مواجهة الحيوانات المفترسة، مثل الثعالب والقطط والطيور الجارحة.وينهارون تلقائيًا في حالة من اللاوعي وتنبعث منها مادة كريهة الرائحة من الغدد الشرجية.

قال قائد الدراسة هيروشي كيوناري: "تمثل الجرابيات واحدة من ثلاث فئات فرعية موجودة في الثدييات مع عدد من الخصائص الفريدة التي لا تشترك فيها الثدييات.

يمكن للدراسات المستقبلية أن تخلق جرابيات معدلة وراثيًا ستؤثر على مجالات علم أجنة الثدييات ، والطبع الجيني ، والتكاثر ، والبيولوجيا العصبية، وعلم الوراثة المناعية، وبيولوجيا السرطان، وحتى التطور المقارن.

يمتلك الأبوسوم مجموعة متنوعة من الخصائص التي لا توجد في الثدييات الأخرى مثل الرابيات الأخرى، فهو يتطور بدون مشيمة وظيفية، وتولد الجراء قبل الأوان قبل أن تنمو داخل كيس الأم.

وعلى عكس الثدييات الأخرى، فإن صغار الأبوسوم حديثي الولادة المصابين بإصابات في النخاع الشوكي لديهم القدرة على شفاء أنفسهم بشكل طبيعي.

كما أنه مثل البشر، وليس الثدييات الأخرى غير الجرابية ، يصاب الأبوسوم أيضًا بسرطان الجلد من خلال التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يستخدم الباحثون تقنية جديدة لتحرير الجينات لمعرفة المزيد عن الجينات الأساسية والكشف عن العمليات البيولوجية في العمل.

أصبح الأبوسوم أول جرابي يتم تسلسل جينومه بالكامل منذ ما يقرب من 15 عامًا، والجينوم هو مجموعة كاملة من المعلومات الجينية في الكائن الحي ، مخزنة في جزيئات طويلة من الحمض النووي تسمى الكروموسومات.