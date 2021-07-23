شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا PES .. كونامي تعيد تسمية لعبة كرة القدم الشهيرة إلى eFootball والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت شركة كونامي تسمية امتيازها الشهير لكرة القدم - Pro Evolution Soccer (PES) - إلى eFootball، حيث تمضي الشركة أيضًا خطوة أخرى إلى الأمام وتعتمد استراتيجية جديدة لكسب اليد العليا ضد أكبر منافس لها من خلال التحول الرقمي تمامًا واللعب المجاني عبر المنصات، بحسب موقع TOI الهندى.

ولا تعد إعادة التسمية هي الشيء الوحيد الذي هو جزء من الإصلاح الشامل لامتياز PES، حيث أعاد كونامي بناء اللعبة عمليا، كما تخلى المطور أيضًا عن محرك Fox الخاص به من أجل محرك مصمم خصيصًا يعتمد على محرك Unreal 4، وسيشغل نفس المحرك اللعبة عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم.

كما سمح المحرك الجديد لـ كونامي بإضافة ميزة رسوم متحركة مطابقة للحركة إلى اللعبة، ووفقًا للمطور، سيسمح لهم هذا بوضع رسوم متحركة أكثر بأربعة أضعاف مقارنة بالإصدارات السابقة من اللعبة، ويخطط المطور لإصدار الخريف للعبة، وستكون متاحة على PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X | S و Xbox One و Windows 10 و Steam، ثم ستتبع إصدارات Android و iOS قريبًا، ووفقًا لتقرير صادر عن IGN، لم يقل كونامي أي شيء عن إطلاق إصدار الهاتف المحمول.