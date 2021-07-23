شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على شروط عمل ميزة YouTube Short والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر يوتيوب ميزة جديدة لإنشاء مقاطع فيديو موجزة مباشرة من التطبيق، حيث يأمل فى التنافس مع تيك توك وSnapchat وفيس بوك وقصص إنستجرام، فباستخدام كاميرا هاتفك الذكى، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وتحميلها على الفور، فإن الطول الافتراضى هو 15 ثانية ويمكنك إضافة المزيد من الوقت فى التطبيق حتى دقيقة.

هذه الميزة متاحة الآن فى أكثر من 100 دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة وكندا، ويمكن للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو المحددة هذه عن طريق الضغط على Short في أسفل تطبيق YouTube أو على صفحة YouTube الرئيسية أو على صفحة القناة الخاصة بهم.

على الرغم من أنه لا يمكن حاليًا تحقيق الدخل من هذه الأفلام القصيرة من الإعلانات، إلا أنها ستؤثر على عدد مرات المشاهدة، ويحتوى يوتيوب أيضًا على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المبدعين الذين يساعدون في بناء مجتمع الفيديو القصير.

وهنا نقدم لك شروط عمل هذه المقاطع، وفقا لما ذكره موقع business insider:

• يمكن أن يصل طول المقاطع القصيرة على إلى 60 ثانية، ويمكن أن يكون مقطع YouTube القصير لمدة 60 ثانية عبارة عن عدة مقاطع فيديو مدمجة مدتها 15 ثانية أو مقطع فيديو واحد مستمر.

• يجب تصوير مقاطع الفيديو فى اتجاه عمودى.

• يمكن أن يستخدم الفيديو الصوت من مكتبة YouTube أو مقاطع الفيديو الأخرى لكن لمدة تصل إلى 15 ثانية فقط.