شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يغير واجهته الرئيسية بألعاب احتفالا بأولمبياد طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث الشهير جوجل، بافتتاح أولمبياد طوكيو 2020، التى تفتتح اليوم الجمعة، بعد تأجيلها نحو عام من موعد انطلاقها الأصلى، بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا فى العالم أجمع



واجهة جوجل

واستبدل جوجل، واجهته الرئيسية المعتادة، واضعا مقطع فيديو وألعاب تظهر الألعاب المختلفة التى يتم التنافس عليها خلال فعاليات البطولة التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.





ومن المقرر أن يتم افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم، الجمعة، 23 يوليو، فى العاصمة اليابانية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت طوكيو والواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 4 ساعات كاملة، بحضور جميع أفراد بعثات الدول المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الضخم.



