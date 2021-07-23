شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين التصويت على التغريدات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت منصة التواصل الاجتماعي تويتر مؤخرًا تسميات توضيحية للتغريدات الصوتية، حيث تعمل الشركة الآن على ميزة جديدة ستساعد في تحسين المحادثات على المنصة.

ويعمل تويتر على ميزة جديدة للتصويت الإيجابي والتفاعل مع التغريدات، وسترافق ميزة التفاعل الجديدة هذه الخيارات الحالية للرد على تغريدة، فيما أكدت الشركة أنها تختبر هذه الميزة الجديدة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين على iOS.

ويذكر تويتر أن مستخدمي iOS سيرون عمليات التصويت المؤيدة والتصويت المعارِضة في أنماط مختلفة وتقوم الشركة باختبار الميزة "لفهم أنواع الردود التي تجدها ذات صلة في محادثة، حتى نتمكن من العمل على طرق لإظهار المزيد منها"، لكن هذه الميزة الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار وليست متاحة لجميع المستخدمين.

وأثناء الكشف عن الميزة، غرّدت الشركة، "قد يرى بعضكم على iOS خيارات مختلفة للتصويت لأعلى أو لأسفل على الردود، نحن نختبر هذا لفهم أنواع الردود التي تجدها ذات صلة في محادثة، حتى نتمكن من العمل على طرق لإظهار المزيد منها، أصواتك المعارضة ليست عامة، بينما ستظهر أصواتك المؤيدة على أنها إبداءات الإعجاب ".

ولم يوضح تويتر متى سيتم طرح الميزة وما إذا كانت ستكون ميزة مؤقتة أم دائمة، ويقول تويتر أيضًا أن هذه الميزة في الوقت الحالي لن تؤثر على ترتيب التغريدات.

وفي الأسبوع الماضي، قدم تويتر القدرة على إضافة تسميات توضيحية في التغريدات الصوتية، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل مقتطف صوتي يمكن تضمينه في تغريدة. الميزة متاحة حاليًا فقط على نظام التشغيل iOS وهي تدعم اللغات الإنجليزية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والتركية والعربية والهندية والفرنسية والإندونيسية والكورية والإيطالية.