شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يقر السماح باستخدام بيتكوين فى مشتريات تسلا مرة أخرى تحت هذا الشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أنه قد يبدأ في السماح لمشتري السيارات بالدفع بالعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin بمجرد أن يصبح أكثر اطمئنانا بشأن استخدام العملة للطاقة، حيث قال ماسك: "يبدو أن بيتكوين تتحول كثيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة وأن مجموعة من محطات الفحم التي كانت تستخدم تم إغلاقها، خاصة في الصين ''.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر Word، وهو حدث خاص بالعملات المشفرة، وذلك بعد إيقاف عمليات الشراء باستخدام Bitcoin في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف ماسك أنه يريد تأكيد أن النسبة المئوية للطاقة المتجددة قريبة أو أعلى من 50% وإذا كان الاتجاه آخذ في الازدياد، فمن المرجح أن تستأنف تسلا قبول البيتكوين.

ارتفع سعر البيتكوين ما يقرب من 8% إلى أكثر من 32000 دولار على خلفية الأخبار، ولكن تم تداوله مؤخرًا عند 31678.71 دولارًا، وفقًا لـ Coindesk.

قال ماسك أيضًا أن SpaceX تمتلك Bitcoin ، لكنه لم يكشف عن مقدار العملة المشفرة التي تمتلكها شركة استكشاف الفضاء، ومثل العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك Ethereum و dogecoin المذكورة أعلاه، لم يتم قبول Bitcoin على نطاق واسع للتجارة في الاقتصادات الكبرى، حيث يعوقها تقلبها وأوقات المعالجة المكلفة نسبيًا والبطيئة.