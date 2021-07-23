شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تفتح تحقيقات موسعة مع منصات التسوق الرقمى عبر الإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة مكافحة الاحتكار الأسترالية التحقيق فى الوحدات المحلية لشركتى أمازون وeBay وغيرها من الأسواق عبر الإنترنت لضمان العدالة فى قطاع ارتفعت فيه المبيعات عبر جائحة فيروس كورونا.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، التي فرضت سابقًا أقصى قواعد ترخيص المحتوى في العالم على فيس بوك وجوجل، إنها تبحث الآن في البيع بالتجزئة كجزء من فحص أوسع لما يسمى Big Tech، فيما قال رود سيمز، رئيس ACCC، في بيان: "تعد الأسواق عبر الإنترنت جزءًا مهمًا ومتزايدًا من الاقتصاد، لذا من المهم أن نفهم كيفية عمل الأسواق عبر الإنترنت وما إذا كانت تعمل بفعالية للمستهلكين والشركات".

وأضاف: "نريد أن نتأكد من أن القواعد التي تنطبق على البيع بالتجزئة التقليدية يتم الالتزام بها أيضًا فى سياق الإنترنت"، وقالت الهيئة التنظيمية إن لجنة التنسيق الأسترالية ستأخذ الطلبات حتى منتصف أغسطس مع تقديم تقرير نهائي في مارس 2022، وقال متحدث باسم أمازون إن الشركة تتطلع "إلى المشاركة مع لجنة مكافحة الفساد في هذه الموضوعات المهمة في الأشهر المقبلة"، بينما لم يكن ممثل eBay متاحًا على الفور للتعليق.

وقالت الهيئة التنظيمية الأسترالية إنها ستدرس العلاقات بين الأسواق الكبيرة عبر الإنترنت والبائعين والمتسوقين من الأطراف الثالثة، بما في ذلك تأثيرات المنافسة والتعامل مع البيانات والشكاوى والمراجعات، ولم تصل أمازون إلى هيمنة السوق في أستراليا منذ إطلاقها في عام 2017 التي شهدتها في أماكن أخرى، لكنها ما زالت تضاعف مبيعاتها في تقويم 2020، حسبما قالت لجنة الاتصالات الأسترالية.

وبشكل عام، قفزت المشتريات الأسترالية عبر الإنترنت بنسبة 57٪ في عام 2020 لتسجل 50.5 مليار دولار أمريكي إنفاقها وسط سلسلة من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وقالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إنها تلقت شكاوى واسعة النطاق، بما في ذلك "جودة البضائع المباعة في الأسواق، وحسن توقيت تحويل المدفوعات للبائعين، وكيفية عرض السلع في الأسواق، ومستوى الدعم الذي تقدمه الأسواق للمستهلكين عند النزاعات".