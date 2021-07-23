شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب اختراقه لموقع تويتر فى 2020.. اعتقال مواطن بريطانى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مواطنًا بريطانيًا يبلغ من العمر 22 عامًا ألقي القبض عليه في إسبانيا مؤخرا لتورطه فى اختراق موقع تويتر في يوليو 2020، مما أدى إلى اختراق حسابات كبار السياسيين والمشاهير.

والرجل البريطاني يدعى جوزيف أوكونور، وقالت الوزارة إنه تم القبض عليه بتهم متعددة، واتهم أيضًا في شكوى جنائية بالتطفل على أجهزة الكمبيوتر والاستيلاء على حسابات TikTok و Snapchat، بالإضافة إلى المطاردة الإلكترونية لأحد الأحداث.

وقد تمكن هجوم يوليو 2020 على تويتر من الوصول إلى مجموعة متنوعة من حسابات تويتر الموثقة، بما في ذلك المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن والرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk، كما تم استهداف روايات الرئيس السابق باراك أوباما ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واستخدم المتسلل المزعوم الحسابات للحصول على عملة رقمية، مما دفع Twitter إلى اتخاذ خطوة غير عادية لمنع بعض الحسابات التي تم التحقق منها من نشر الرسائل لعدة ساعات حتى يمكن استعادة الأمان للحسابات.