روسيا تفرض غرامة مالية على “تويتر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 9:39 مساءً

أعلن القضاء الروسي، اليوم الخميس، فرض غرامة قدرها 5.5 مليون روبل (74.4 ألف دولار) على شركة “تويتر” الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي بسبب التقاعس عن حذف محتوى تعتبره روسيا غير قانوني.

وأصدرت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو حكما بإدانة الشركة لارتكابها “مخالفتين إداريتين” متعلقتين بالتقاعس عن حذف معلومات محظورة في روسيا مع فرض غرامة بمبلغ عام 5.5 مليون روبل.

وارتفع بالتالي حجم الغرامات المفروضة على “تويتر” من قبل القضاء الروسي إلى 33.4 مليون روبل.

وجاء الحكم وسط أزمة أوسع نطاقا بين السلطات الروسية وشركات التكنولوجيا العملاقة التي تطالبها موسكو بفتح مكاتب في روسيا وتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في خوادم على أراضيها.

وتعتبر هذه الخطوة تصعيد في المواجهة الطويلة بين الحكومة الروسية ومنصات التواصل الاجتماعي التي ترى أنها لعبت دورا رئيسيا في تضخيم المعارضة في البلاد.