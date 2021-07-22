تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن سماعة OnePlus Buds Pro بعمر شحن 38 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس في الحدث الذي انطلق اليوم عن سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية وتدعم عمر شحن يصل إلى 38 ساعة.

تتضمن OnePlus Buds Pro عدد 3 من الميكروفونات المدمجة في كل سماعة لدعم إلغاء الضوضاء التكيفية بقدرة إلغاء للضوضاء تصل إلى 40 ديسيبل.

تتميز سماعة Buds Pro بتصميم مزدوج، حيث يأتي الجزء العلوي من السماعة داخل الأذن بتصميم غير لامع، بينما تأتي ساق السماعة بتصميم لامع، كما تقدم وان بلس السماعة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود.

كما تضم السماعة محرك 11ملم، وتدعم تقنية Dolby Atmos، والبلوتوث 5.2، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية زمن إستجابة 94 مللي ثانية.

ويصل عمر الشحن لبطارية السماعة إلى 10 ساعات، والتي تصل مع الحافظة إلى 38 ساعة، وتدعم الحافظة الشحن لاسليكاً بمعايير Qi أو عبر منفذ USB C.

أيضاً تدعم Buds pro معايير IP55 لمقاومة التعرق والغبار، ومن المقرر أن تتوفر في السوق الأوروبي بدءاً من 25 من أغسطس بسعر 150 يورو.

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