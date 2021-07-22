شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعتزمون إطلاق تلسكوب فضائى بديلا لـ"هابل" باستخدام بالون عملاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة من العلماء، عن بدء العمل على مشروع جديد لإطلاق تلسكوب فضائى كبير ليكون بديلًا للتلسكوب "هابل" من خلال استخدام منطاد عملاق بحجم ملعب كرة قدم.

وأعلن العلماء أنهم ينوون إطلاق التلسكوب إلى الغلاف الجوي العلوى عن طريق ربطه بمنطاد "بالون هائل" بحجم ملعب تقريبا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأطلق العلماء على التلسكوب اسم "SuperBIT"، وسوف يرتفع حوالي 28 ميلًا - أى ما يعادل قرابة 45 مترا - فوق سطح الأرض ويدور حول الكرة الأرضية ويلتقط صورا للكون، ليحل بديلا للتلسكوب الشهير هابل.

ومن المقرر أن يبدأ التلسكوب الجديد العمل بشكل فعلى في شهر أبريل عام 2022، حيث سيطلق من نيوزيلندا بواسطة فريق من جامعة "تورنتو" ووكالة "ناسا" الأمريكية.

يحتوي التلسكوب الجديد على مرآة بقطر نصف متر، ويمكنه البقاء في الهواء لأشهر متتالية بفضل تصميم البالون الجديد من وكالة "ناسا" المزود بالضغط الفائق.

وتبلغ تكلفة التليسكوب حوالي 5 ملايين دولار، وهو جزء بسيط من تكلفة إطلاق "هابل" البالغة 1.5 مليار دولار، حيث من الممكن أن تخصص التكاليف لعمليات الإصلاح والصيانة.