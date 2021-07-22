تكنولوجيا: إنقطاع الإنترنت يؤدي إلى تراجع صفحات المصارف وخدمات البث وغيرها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت العديد من الصفحات والمواقع على الإنترنت تداعيات الإنقطاع الهائل لخدمات الإنترنت، حيث أدى هذا الإنقطاع إلى تراجع الصفحات الخاصة بالمصارف، وشركات السمسرة، ومتاجر البث وPSN وغيرها من المواقع على شبكة الإنترنت.

إنقطاع في خدمات الإنترنت إستمر أكثر من ساعة يوم الخميس أدى تضرر الكثير من الصفحات والمواقع على شبكة الإنترنت، حيث تأثرت كلاً من مواقع Ally Bank و Fidelity و Sony’s PlayStation Network و Airbnb.

أيضاً أدى هذا الإنقطاع إلى تأثر شركات الطيران مثل دلتا، والخطوط الجوية البريطانية، ومواقع ساوث ويست التي تعطلت أو توقفت بعض المهام بها.

ولقد بدأت الكثير من الخدمات والمواقع في شبكة Akamai في العمل من جديد بعد طرح إصلاح للخدمة، كما أكدت الشبكة على أن تعطل خدمات الإنترنت لا يعود لهجمات إلكترونية على الشبكة، بينما أشارت الكثير من المواقع إلى أن إنقطاع الخدمة يعود لمزود الخدمة CDN.

من جانب أخر أثر هذا الإنقطاع الهائل في خدمات الإنترنت على خدمات بث الألعاب، حيث ارتفع عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الإنقطاع إلى 40000 مستخدم في خدمات PlayStation، كما ظهرت مشاكل في بعض الألعاب مثل Fortnite و Call of Duty.

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