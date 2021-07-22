تكنولوجيا: وان بلس تعلن عن هاتف OnePlus Nord 2 5G بمعالج Dimensity 1200 AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord 2 5G، الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1200 AI، وتقنية شحن سريع 65W، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف OnePlus Nord 2 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD Plus، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما ينطلق Nord 2 5G بإصدار مخصص من رقاقة معالج Dimensity 1200، والذي يرتكز بشكل رئيسي على تحسينات في الذكاء الإصطناعي وينطلق بعنوان Dimensity 1200 AI.

ايضاً يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX 766 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته الذي قدم في هاتف OnePlus 9 Pro، كما يدعم التثبيت البصري في الصور وتسجيل الفيديو، ويدعم Digital Overlap HDR الذي يتيج جمع بيانات التعريض لاثنان من الصور في لقطة واحدة.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر monochrome الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Oxygen OS 11.3، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع 65W.

أيضاً ينطلق OnePlus Nord 2 5G بألوان الرمادي، والأزرق والأخضر، بسعر يبدأ من 399 يورو للنموذج الرئيسي، على أن ينطلق في السوق الأوروبي والهندي في 28 من يوليو.

المصدر

اعلان





