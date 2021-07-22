زيادة حدود شراء العملات المشفرة عن طريق “باي بال” إلى رقم قياسي جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

يوجد حوالي 254 مليون شخص يستخدمون موقع باي بال PayPal في تعاملاتهم المالية عبر الإنترنت. ومن الواضح أن ذلك الإقبال الكبير له أسباب تدفع الكثيرين لاستخدام الباي بال لما يوفره من أمان وسرعة وسهولة في التعامل.

وفي جديد خدمات الشركة، فقد أتاحت للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة شراء ما يصل إلى 100 ألف دولار من العملات المشفرة أسبوعيًا.

في إعلان يوم الخميس، قالت باي بال إنها رفعت حد شراء العملات المشفرة لبعض العملاء الموجودين في الولايات المتحدة من 20 ألف دولار إلى مائة ألف دولار في الأسبوع. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى منح المستخدمين “مزيدًا من الخيارات والمرونة في شراء العملات المشفرة”.

أعلنت باي بال أنها ستنتقل إلى مجال العملات المشفرة في أكتوبر 2020، مما يسمح لاحقًا للعملاء المؤهلين المقيمين في الولايات المتحدة باستخدام العملات المشفرة للتداول والمدفوعات. على الرغم من أن الشركة أعلنت في البداية أن المستخدمين سيقتصرون على شراء 10 آلاف دولار من العملات المشفرة كل أسبوع، تم إطلاق الميزة بحد 20 ألف دولار.