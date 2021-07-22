شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدعم منظومة جلوناس بأقمار متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعات الفضائية في روسيا أن منظومة جلوناس الروسية لتحديد المواقع ستحصل على أقمار متطورة جديدة، وأشار المصدر على هامش فعاليات معرض "ماكس-2021" الدولي للطيران إلى "أن روسيا ستنتهي من تجهيز قمر جديد من نوع Glonass-K2 العام الجاري، ليتم إطلاق القمر إلى مدارات الأرض بداية السنة القادمة".

ووفقا لما ذكره موقع RT ، فإنه في أكتوبر العام الماضي كان كبير المصممين المسئولين عن منظومة أقمار جلوناس، سيرغي كاروتين، قد ذكر أن أقمار Glonass-K2 الجديدة ستتمتع بدقة عالية جدا في تحديد المواقع، كما أنها ستعمل في الفضاء لعشر سنوات، مقارنة بأقمار Glonassa-M التي لا تتجاوز مدة خدمتها الفعلية 7 سنوات.

وتعتبر "جلوناس" حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

ويبلغ عدد أقمار المنظومة اليوم 28 قمرا، 23 منها تعمل حاليا على تأمين الخدمات الملاحية لسكان الكرة الأرضية، وقمران ما يزالان في مرحلة اختبارات الطيران، وقمران يخضعان حاليا لعمليات صيانة في الفضاء، وآخر موجود في مدارات الأرض كقمر احتياطي.