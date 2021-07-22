شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Notifications Summary بنظام التشغيل iOS 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل ميزة جديدة تعرف بـ Notifications Summary فى نظام التشغيل iOS 15، والتى تعمل على حفظ الإشعارات وإيصالها لك بشكل مجمّع فى وقت محدد من اليوم، حيث يتم اختيار التطبيقات التى يود المستخدم جمع إشعاراتها مع بعضها البعض، وفى معظم الأحوال ستختار معظم التطبيقات المهمة بالنسبة إليك.

كذلك تمكنك الخاصية من تحديد عدد مرات استلام هذا الإشعار المجمع يوميًا، والوضع الافتراضى هو مرتين يوميًا، وفى ظل تفعيل هذه الخاصية، لن تقوم التطبيقات بإرسال الإشعارات بشكل مباشر مهما كان فى غير الوقت الذى تحدده أنت، وحال استثنيت تطبيقات من هذا الملخص فإشعاراتها ستصل لك بشكل طبيعي.

كيفية استخدام وتفعيل خاصية Notifications Summary

حال أنك تمتلك إصدار iOS 15 التجريبي، فسيمكنك الاستفادة من الخاصية الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى Settings

- توجه إلى إعدادات Notifications

- توجّه إلى خيار Scheduled Summary

- الآن فعل الخيار.

الوقت الافتراضي لإرسال ملخص الإشعارات هو الثامنة صباحًا والسادسة مساءً، لكن يمكنك تعديله حسب رغبتك وذلك من نفس القسم ضمن الإعدادات.