شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام إلى المحطة الفضائية الدولية، وتم إطلاقها من مطار "بايكونور الفضائي الروسي صاروخ "بروتون - إم"، وقد وصلت "ناؤوكا" إلى مدار الأرض بعد انفصالها عن صاروخ "بروتون".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يتوقع أن تلتحم الوحدة الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية يوم 29 يوليو، أي بعد مرور 8 أيام بعد إطلاقها.

وسيحل مختبر "ناؤوكا" الروسي محل وحدة "بيرس" الروسية في المحطة الفضائية.

وكان رائدا الفضاء الروسيان قد نفذا يوم 14 يوليو بعض العمليات التمهيدية لفصل وحدة "بيرس" عن المحطة.

وستنفصل "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 16.17 يوم 23 يوليو بواسطة شاحنة "بروجريس" الروسية لتغرق بعد مرور 4 ساعات تقريبا في المحيط الهادى.