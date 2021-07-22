تكنولوجيا: سامسونج تدعم هواتف Galaxy Z Flip3 5G وZ Fold3 5G بمعايير IPX8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Max Weinbach في تغريدة نشرت على تويتر اليوم على خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy Z Flip3 5G وZ Fold3 5G القادمة بمعايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار.

يستمر الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي في جذب إهتمام العديد من التسريبات، ولقد جاءت أحدث التسريبات اليوم لتؤكد على معايير المقاومة في هاتفي Galaxy Z Flip3 5G وZ Fold3 5G.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن تدعم معايير IPX8 الإصدارات القادمة في مقاومة الماء عند عمق أكثر من 1 متر ولمدة تصل إلى أكثر من 30 دقيقة.

وتدعم سامسونج هذه المعايير للمرة الأولى في إصدارات الشركة القابلة للطي، ومن المقرر أن تدعم هذه المعايير أيضاً مقاومة الهواتف للأتربة والغبار الذي يؤثر على عملية طي الشاشة والفواصل، لذا فإن هذه الميزة تضيف دعم كبير لإصدارات سامسونج القابلة للطي.

يذكر أن معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار لم تقدم أيضاً في أي من الإصدارات القابلة للطي من الشركات الأخرى حتى الآن، لذا سيكون لشركة سامسونج الريادة في جلب هذه الميزة لهواتف Galaxy Z Flip3 5G وZ Fold3 5G.

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