تكنولوجيا: ابل تقدم هواتف iPhone 13 Pro قريباً بسعة تخزين 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التقارير اليوم مزيد من التفاصيل حول سلسلة iPhone 13 المرتقبة من ابل، والتي تأتي بمستشعر LiDAR في كافة النماذج وفقاً للتقرير الجديد، كما تأتي إصدارات iPhone 13 Pro بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

على عكس تقارير المحللين السابقة التي أشارت إلى أن ابل تختص إصدارات Pro هذا العام بمستشعر LiDAR، إلا أن تقرير نشر اليوم عبر Wedbush أوضح خطط ابل لدعم كافة الإصدارات بالمستشعر، وذلك وفقاً لتسريبات جاءت من سلاسل توريد ابل.

أيضاً أشار التقرير إلى أن هواتف iPhone 13 Pro و 13 Pro Max تأتي هذا العام بترقية في الإختيارات المتاحة للسعة التخزينية، حيث توفر ابل إختيار في سعة 1 تيرابايت في هذه الإصدارات، كما أشار التقرير إلى أن النموذج الرئيسي لهذه الإصدارات يأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تتوفر الهواتف أيضاً بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما أشار المحللين في التقرير الأخير إلى أن مبيعات سلسلة iPhone 13 المرتقبة ستحاكي مبيعات ابل لسلسلة iPhone 12 الحالية أو قد تتخطى نسبة المبيعات، أيضاً أكد التقرير على أن ابل وضعت توقعات لمبيعات هذا العام تتراوح بين 90 إلى 100 مليون وحدة من هواتف الأيفون، وهي زيادة سنوية بنسبة 13%.

يذكر أن التغيير الأبرز في إصدارات هذا العام من سلسلة iPhone 13 يأتي في ترقية شريحة المعالج، التي تجلب تحسينات في الآداء وإستهلاك الطاقة.

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