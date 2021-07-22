مواصفات سماعات “Galaxy Buds 2” الجديدة من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - ينتظر عشاق منتجات شركة سامسونغ، الكشف عن الأجهزة الجديدة في حدث ”Galaxy Unpacked“، الذي سيتم عقده في الـ11 من شهر آب/أغسطس المقبل

وكشفت تسريبات عن مواصفات وتصاميم سماعات ”Galaxy Buds 2“ اللاسلكية، حيث من المقرر أن تقدمها خلال الحدث الكبير.

ومن المقرر أن تكشف الشركة التكنولوجية العملاقة، خلال الحدث المنتظر، النقاب عن هواتفها الذكية القابلة للطي ”Galaxy Z Fold 3“ و“Galaxy Z Flip 3″، فيما ستطلق الشركة أيضا ”Galaxy Watch 4″ و“Galaxy Watch 4 Active“.

كما شارك المسرب التقني ”إيفان بلاس“، قبل الإطلاق الرسمي، صورا لسماعات الأذن القادمة ”Galaxy Buds 2″، كاشفا عن تصميمها وخيارات ألوانها وإعداداتها.

وتؤكد الصور الجديدة المنشورة أن سماعات ”Galaxy Buds 2“ ستأتي بأربعة خيارات ألوان، بما في ذلك: الأسود، الأبيض، البنفسجي، والأخضر. بينما تأتي علبة الشحن كذلك بلون أبيض من الخارج ولكن داخليا، لها نفس لون سماعات الأذن.

ومن حيث التصميم، تبدو سماعات ”Galaxy Buds 2“ القادمة مشابهة لـ“Galaxy Buds +، إلا أن علبة الشحن تشبه ما قدمته الشركة مع ”Galaxy Buds Live“ العام الماضي.

ومن المتوقع كذلك أن تأتي السماعات ”Galaxy Buds 2“ اللاسلكية القادمة من ”سامسونغ“ مدعومة ببطارية 120 مللي أمبير في الساعة، بينما تحزم علبة الشحن بطارية 500 مللي أمبير في الساعة.

وأكدت التسريبات أيضا على أن الحافظة تأتي بمنفذ ”USB-C“ للشحن وقدرة شحن 2.5 واط، كما تأتي السماعة بقدرة 0.6 واط.

وتؤكد الصور المسربة أن سماعة ”Galaxy Buds 2“ تأتي بتصميم يحاكي إصدار ”Pro“، حيث تتضمن السماعة رأسا مصمما من السيليكون وهو قابل للتبديل، كما تأتي السماعة اللاسلكية أيضا بعمق 25 مم.

وبالنسبة لميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، هناك تقارير متناقضة، حيث أفادت بعض التقارير بأن طرح السماعة دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة يهدف إلى خفض مستوى التسعير عن سماعة ”Galaxy Buds Pro“.

بينما أشارت تقارير أخرى في السياق ذاته، إلى خطط العملاق الكوري الجنوبي لطرح السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم اتصال أكثر من جهاز في نفس الوقت عبر البلوتوث.

وفيما يتعلق بأسعار سماعات ”Galaxy Buds 2″، فمن المتوقع أن يتراوح سعر هذه السماعات اللاسلكية بين 149 و169 دولارا أمريكيا.