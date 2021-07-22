العواصف والفيضانات ستستمر في أوروبا لسنوات قادمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - تشهد بعض مناطق العالم منها أوروبا، العديد من الظواهر الطبيعية الكارثية كالفيضانات جراء تغير المناخ الذي يهدد العالم بأسره.

قال باحثون إن الفيضانات الكارثية مثل تلك التي ضربت أوروبا مؤخرًا يمكن أن تصبح أكثر تكرارا نتيجة الاحتباس الحراري، وفقا لصحيفة الغارديان.

وتشير دراسة إلى أن العواصف بطيئة الحركة يمكن أن تصبح أكثر شيوعًا 14 مرة على الأرض بحلول نهاية القرن في أسوأ سيناريو. وتنبع خطورة هذه العواصف أنه كلما تحركت العاصفة أبطأ، زاد هطول الأمطار على مساحة صغيرة وزاد خطر حدوث فيضانات خطيرة.

وكان الباحثون يعرفون بالفعل أن ارتفاع درجات حرارة الهواء الناجم عن أزمة المناخ يعني أن الغلاف الجوي يمكنه الاحتفاظ بمزيد من الرطوبة، مما أدى بدوره إلى مزيد من الأمطار الغزيرة.

ومع ذلك، فإن التحليل الأخير يقيم لأول مرة دور العواصف بطيئة الحركة في التسبب في هطول أمطار غزيرة في أوروبا.

وتتحرك العواصف المتوقعة في الدراسة الجديدة بشكل أبطأ من تلك التي غمرت ألمانيا وهولندا ودول أخرى في الأسبوع الماضي، وبالتالي ستؤدي إلى مزيد من الأمطار الشديدة والفيضانات.

وقال عبد الله كهرمان، من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، الذي قاد البحث: “المحاكاة تعطي فكرة أنه يمكن أن يحدث أسوأ”.

وأضافت ليزي كندون، من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة: “تُظهر هذه الدراسة أنه بالإضافة إلى تكثيف هطول الأمطار مع الاحتباس الحراري، يمكننا أيضًا توقع زيادة كبيرة في العواصف بطيئة الحركة. هذا وثيق الصلة بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها ألمانيا وبلجيكا، والتي تسلط الضوء على الآثار المدمرة للعواصف بطيئة الحركة”.

ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بسرعة قد يكون السبب الجذري لتباطؤ العواصف، وقد تم بالفعل ربط هذه الظاهرة بموجات الحر المدمرة في روسيا والفيضانات في باكستان.

وأظهرت الدراسة أن أكبر زيادة في العواصف البطيئة يكون في الصيف. وقال كهرمان: “في الصيف، وخاصة في أغسطس، تحدث أعلى زيادة في العواصف البطيئة في القارة الأوروبية”.

وصدمت شدة وحجم الفيضانات الأخيرة في أوروبا الغربية، والتي قتل فيها أكثر من 180 شخصًا، علماء المناخ، الذين لم يتوقعوا حدوث مثل هذه الكوارث قريبا.

قال البروفيسور هايلي فاولر، من جامعة نيوكاسل وعضو في فريق الدراسة: “كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم بطيئة للغاية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما أن الاحتباس الحراري مستمر على قدم وساق”.