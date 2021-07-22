تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن آداء Intel Alder Lake الذي يتفوق على Ryzen بنسبة 28%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات عن إختبارات آداء أعلى إصدار من معالجات Alder Lake الذي يتميز بآداء أفضل بنسبة 28% مقارنة بمعالجات Ryzen من AMD.

رصدت إختبارات benchmark لمعالج Alder Lake من إنتل، حيث تم إختبار معالج Core i9 12900K، ولقد كُشِف عن نتائح الإختبارات في تغريدة نشرت عبر OneRaichu، حيث أوضحت التسريبات آداء الجيل 12 من معالجات إنتل.

وتعد معايير benchmark أول الإختبارات التي يكشف من خلالها عن التحسينات المقدمة في آداء الجيل 12 من معالجات إنتل Alder Lake، والذي يتخطى الترقية المتوقعة في الأجيال الجديدة من معالجات إنتل.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن إستهلاك الطاقة قد يتخطى 200W للوصول إلى تردد turbo، كما تكشف الإختبارات عن ترقية كبيرة للمعالج في آداء thread الأحادي مقارنة بالجيل السابق من المعالجات، أيضاً لا يختلف الحال في إختبارات thread المتعددة التي تكشف عن نتائج مذهلة.

ويتفوق Core i9 12900K بعدد 16 من الأنوية في الآداء على معالج Ryzen 9 5950X بنفس عدد الأنوية بنسبة 18%.

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