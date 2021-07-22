شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا تستطيع أمريكا التخلى عن محركات الصواريخ الروسية للوصول إلى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول: "العامل الأهم، هو أن المحركات الروسية هي الأفضل في العالم، حيث تسمح بإطلاق مختلف الحمولات بموثوقية عالية، إلى مدارات مختلفة، وفقا لمهمة صاروخ النقل".
وتابع الخبير: "لقد حاول الأمريكيون عمل محرك نظير للمحرك الروسي RD-180، بيد أن قدرة المحرك BE-4 الذى انتجوه كانت نصف قدرة المحرك الروسى، أى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نفس خصائص ومواصفات المحرك الروسي RD-180، فكيف سيحصلون على محرك له خصائص مماثلة لخصائص المحرك الجديد RD-181M على الرغم من امتلاكهم تقنيات متقدمة في مجال علوم المواد".
كما أوضح الخبير: "لذلك من السهل شراء المحركات، لأنه على الرغم من العقوبات المفروضة، إلا أن التعاون في مجال محركات الصواريخ الفضائية مستمر".