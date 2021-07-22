شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا تستطيع أمريكا التخلى عن محركات الصواريخ الروسية للوصول إلى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الخبير العسكرى الروسى أليكسى ليونكوف، على موافقة حكومة الولايات المتحدة على شراء المحركات الروسية الجديدة RD-181M لاستخدامها في إطلاق الصواريخ الأمريكية للفضاء، موضحًا فى حديث لراديو "سبوتنيك" سبب عدم تخلى الولايات المتحدة عن استخدام المحركات الروسية على الرغم من العقوبات المفروضة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول: "العامل الأهم، هو أن المحركات الروسية هي الأفضل في العالم، حيث تسمح بإطلاق مختلف الحمولات بموثوقية عالية، إلى مدارات مختلفة، وفقا لمهمة صاروخ النقل".

وتابع الخبير: "لقد حاول الأمريكيون عمل محرك نظير للمحرك الروسي RD-180، بيد أن قدرة المحرك BE-4 الذى انتجوه كانت نصف قدرة المحرك الروسى، أى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نفس خصائص ومواصفات المحرك الروسي RD-180، فكيف سيحصلون على محرك له خصائص مماثلة لخصائص المحرك الجديد RD-181M على الرغم من امتلاكهم تقنيات متقدمة في مجال علوم المواد".

كما أوضح الخبير: "لذلك من السهل شراء المحركات، لأنه على الرغم من العقوبات المفروضة، إلا أن التعاون في مجال محركات الصواريخ الفضائية مستمر".