شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعتزم فتح شبكة مكونة من 25000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الشركة ستسمح لمالكي السيارات الكهربائية الخاصة بشركات أخرى بشحنها في محطات شحن Supercharger الخاصة بها، مضيفًا أن الخيار سيكون متاحًا قبل نهاية عام 2021، وغرد الرئيس التنفيذي: "نجعل شبكة Supercharger الخاصة بنا مفتوحة أمام المركبات الكهربائية الأخرى في وقت لاحق من هذا العام".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه فى الولايات المتحدة، تستخدم سيارات تسلا الموصل الخاص بالشركة، مما يعني أن صانعي السيارات الذين يرغبون في الوصول إلى 900 محطة شحن تشغلها الشركة محليًا يجب أن توفر محولًا لسائقيها، أما في أوروبا، تستخدم تسلا موصل تيار مباشر CCS، والذي أصبح معيارًا دوليًا.

وأكد ماسك أن جميع أجهزة الشحن الفائقة التي تنتجها الشركة والبالغ عددها 25000 ستكون متاحة في النهاية للسائقين من خارج تسلا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها ماسك فتح شبكة Supercharger.

قال ماسك من قبل في هذا الشأن، "يسعدنا دعم شركات صناعة السيارات الأخرى والسماح لهم باستخدام محطات Supercharger الخاصة بنا ''.

وأضاف، "أن مصنعي السيارات الكهربائية الآخرين سيحتاجون فقط إلى دفع حصة التكلفة بما يتناسب مع استخدامهم لسياراتهم، وسيحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على قبول معدل الشحن لدينا وموصلنا، فعلى الأقل لديه محول للموصل الخاص بنا".

لكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها أي نوع من الجدول الزمني، وكان رد الفعل على الأخبار على تويتر مختلطًا، حيث قال أحد المستخدمين إنه لا بأس في فتح الشبكة طالما أن الأشخاص غير التابعين لشركة تسلا يدفعون رسوم عضوية سنوية من نوع ما وأن تجربة فرض الرسوم لا تتغير.

فيما وصفها مالك آخر لتسلا في كاليفورنيا بأنها "حركة مروعة"، مما يشير إلى أنها ستزيد من وقت الانتظار للحصول على شحن كامل.