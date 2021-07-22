لماذا حذف “يوتيوب” مقاطع فيديو من قناة رئيس البرازيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أزال “يوتيوب” مقاطع فيديو من قناة الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لنشرها معلومات خاطئة عن تفشي فيروس كورونا، ليصبح أحدث عملاق تقني يسحب تصريحاته بشأن الوباء.

وقال موقع يوتيوب في بيان صحفي إن القرار اتخذ “بعد مراجعة متأنية” ودون اعتبار لوظيفة بولسونارو أو أيديولوجيته السياسية.

وكان اليميني المتطرف والكابتن في الجيش، الذي أشرف على ثاني أكبر تفش للوفيات في العالم بفيروس كورونا، قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب إدانته لعمليات الإغلاق والترويج للعلاجات “المعجزة” غير المثبتة، وزرع الشكوك بشأن اللقاحات، ونصح بالابتعاد عن الكمامات.

وقال يوتيوب في البيان: “لا تسمح قواعدنا بالمحتوى الذي ينص على أن هيدروكسي كلوروكين و/أو الإيفرمكتين فعالان في علاج كوفيد-19 أو الوقاية منه، وذلك المحتوى الذي ينص على وجود علاج للمرض، أو يقول إن الكمامات لا تعمل على منع انتشار الفيروس”.