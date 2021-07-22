بحواسب 5G لوحية متطورة.. Xiaomi تنافس آبل وسامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ينتظر عشاق منتجات Xiaomi طرحها حواسب Mi Pad 5، والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لأجهزة iPad و Galaxy Tab من آبل وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi تستعد لإطلاق نموجين من هذه الحواسب، ستجهزهما بمعالجات Snapdragon 870 المتطورة ليكونا قادرين على التعامل مع أحدث شبكات الإنترنت وشبكات 5G.

كما يفترض أن تزود هذه الأجهزة بشاشات LCD بمقاسين مختلفين، ترددهما يعادل 120 و240 هيرتزا، ودقة العرض فيهما (2560/1600) بيكسل، أي أن الحواسب ستكون مناسبة لمحبي ألعاب الفيديو الحديثة التي تتطلب مواصفات تقنية عالية.

وستحصل تلك الحواسب على بطاريات بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لاكثر من 10 ساعات متواصلة تقريبا، وستحصل النسخة الأبسط منها على كاميرا أساسية بدقة 20 ميغابيكسل، أما النسخة الاكثر تطورا فستجهز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل.