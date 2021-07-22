تكنولوجيا: هاتف Galaxy M21 للعام 2021 ينطلق بكاميرة ثلاثية وسعر 170 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن هاتف Galaxy M21 للعام 2021 الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية، وسعة بطارية 6000 mAh، وسعر 170 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M21 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Galaxy M21 للعام 2021 برقاقة معالج Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر GM2 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وينطلق بنظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh والشحن بقدرة 15W.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy M21 2021 بألوان الأسود والأزرق، وسعر يبدأ من 170 دولار للنموذج الرئيسي، أو سعر 195 دولار للنموذج الأعلى، على أن يتوفر للبيع في السوق الهندي بدءاً من 26 من يوليو.

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