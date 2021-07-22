تكنولوجيا: هواوي تؤكد على خططها لإطلاق سلسلة P50 في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي رسمياً في 29 من يوليو لكشف النقاب عن سلسلة P50، ولقد أكدت هواوي على خططها لإطلاق الإصدارات القادمة في الأسواق العالمية.

كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن هواوي ستقدم سلسلة P50 في السوق الصيني فقط خلال الفترة القادمة، إلا أن العملاق الصيني عادت لتؤكد على أن الإصدارات المميزة ستنطلق في أسواق أخرى.

تستمر شركة هواوي في توسيع قاعدة التطبيقات المقدمة لإصدارات الشركة في متجرها الخاص في منصة Harmony، حيث يتضمن متجر هواوي الآن 134 ألف تطبيق في الوقت الحالي، بينما يوصل عدد مطوري التطبيقات إلى 4 مليون مطور.

ولقد نشرت العملاق الصيني مقطع فيديو تشويقي أكدت من خلاله على أن سلسلة P50 ستأتي بإعدادات Leica في الكاميرة، على أن تتضمن الإعدادات كاميرة periscope ببعد بؤري 125مم، وفتحة عدسات f/3.4، كما تشير التسريبات إلى أن هواتف P50 ستأتي بمستشعرات جديدة في الكاميرة الخلفية.

يذكر أن التقارير مازالت متفاوتة حتى الآن حول خطط هواوي لدعم هاتف P50 بمعالج كوالكوم المخصص Snapdragon 888 4G، بينما تقدم لإصدارات Pro رقاقة معالج Kirin 9000، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن هواوي ستتجه في النهاية لدعم سلسلة P50 كاملة برقاقة Snapdragon 888 4G.

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