شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز استشعار صغير يكتشف رائحة النفس السيئة ويحذرك عند وجودها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه بالإضافة إلى أن هذه الرائحة غير مناسبة اجتماعيا، إلا أنها أيضا علامة تحذير طبيعية، ما قد يشير إلى مشاكل خطيرة في الأسنان.
وأضاف الباحثون "توفر هذه الدراسة إمكانيات للكشف المباشر والموثوق والسريع عن كبريتيد الهيدروجين في النفس البشري الحقيقي دون الحاجة إلى أي معدات تجميع أو ترشيح".
كما يتم إنشاء H2S داخل الجسم بجرعات صغيرة، وربما يشتهر بحمل الرائحة الحارقة للبيض الفاسد، ويتم التخلص من كبريتيد الهيدروجين وغيره من منتجات الكبريت ذات الرائحة الكريهة كنفايات بواسطة البكتيريا الموجودة على اللسان وتحت خط اللثة، مما يجعل نظافة الفم الجيدة أمرًا ضروريًا في الموعد الأول أو في مقابلة عمل لمكافحة الرائحة.