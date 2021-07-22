شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مقدار السعة التخزينية التى تحصل عليها على Google Drive؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك Google Drive، وهو طريقة تخزين قائم على السحابة، تخزين الملفات عبر الإنترنت والوصول إليها باستخدام هاتف ذكى أو جهاز لوحى أو كمبيوتر محمول، حيث تحصل على 15 جيجابايت من مساحة التخزين مجانًا على Google Drive، والتى تتم مشاركتها مع Gmail وصور Google أيضًا.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر أن سعة التخزين التى تبلغ 15 جيجابايت ليست كافية، فيمكنك الترقية إلى Google One واختيار خطة وفقًا لمتطلباتك، وعلاوة على ذلك، يمكنك مشاركة خطة Google One الخاصة بك مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة دون المساس بخصوصيتك.

كيف أرى تخزين Google Drive الخاص بي؟

يتم مشاركة مساحة تخزين حسابك على Google عبر صور Google و Google Drive و Gmail، ولمعرفة مقدار السعة التخزينية المتبقية على Google Drive، انتقل إلى google.com/settings/storage.

ماذا يحدث لملفاتى إذا تجاوزت حد التخزين الخاص بي؟

إذا تجاوزت حد التخزين، فلن تفقد ملفاتك المحفوظة، ومع ذلك، فيما يلى بعض الأشياء التى قد تحرم منها:

- لن تتمكن من حفظ الملفات أو الصور الجديدة فى Google Drive

- ستتمكن من نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا إلى صور Google

- لن تتمكن من إرسال واستقبال البريد الإلكترونى فى Gmail

- لن تتمكن من إنشاء ملفات جديدة بالتعاون مع مستندات Google والنماذج والعروض التقديمية والرسومات وجداول البيانات و Jamboard.

ماذا أفعل عندما تكون سعة تخزين Google Drive ممتلئة؟

يمكنك تفريغ المساحة عن طريق نقل ملفاتك إلى جهاز شخصى ثم حذفها من التخزين السحابي. علاوة على ذلك، يمكنك الترقية إلى Google One واختيار خطة تخزين أكبر إذا كنت تريد المزيد من السعة التخزينية.