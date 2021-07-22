شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ألوان هاتف آيفون 13 المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل الجيل التالى من أجهزة آيفون في وقت ما في سبتمبر من هذا العام، وفي حين أن تاريخ الإطلاق أو أي شيء يتعلق بهواتف آيفون لم يتم تأكيده من قبل شركة أبل، إلا أن مروجى الشائعات يخرجون المعلومات بشكل روتيني، وتشير أحدث الشائعات إلى وجود خيار لون جديد تمامًا.

ووفقًا لما ذكره المسرب الكوري، الذي يستشهد بمعلومات من مورد مقره الصين، يمكن أن يأتى آيفون 13 بخيار اللون الذهبي المائل للغروب، كما يشير التسريب إلى أنه قد يتم تقديم أيفون 13 Pro بأربعة خيارات ألوان - الأسود والفضي والذهبي الوردي والذهبى المائل للغروب.

وسيكون لخيار لون الذهب عند غروب الشمس ملمس "ذهبى برونزى" بينما يبدو الذهب الوردى "شاحبًا جدًا" حسب التسريب، فيما اقترح التلميح أيضًا أن خيارات الألوان الجديدة مخصصة لطرازات أيفون 13 Pro المتطورة، ولاحظ أنه لم يتم تأكيد مخطط الاسم الخاص بأجهزة أيفون وأنه تخمين مستنير يتم إجراؤه بواسطة معظم المرشدين.

واقترح تسرب سابق أيضًا خيار لون يشبه البرونز قادمًا إلى أيفون 13 Pro، وتم اقتراح أن خيار اللون الأسود سيكون غير لامع على عكس نظام ألوان الجرافيت في مجموعة Pro الحالية لأجهزة أيفون، وبقدر ما يتعلق الأمر بطرازات أيفون 13 غير Pro ، فمن المحتمل أن تحتفظ أبل بالخيارات الملونة التي تقدمها.