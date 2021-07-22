تراجع أسعار الذهب والفضة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 9:34 صباحًا

تراجعت أسعار الذهب، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، بينما يرقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 في المئة إلى 1799.18 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 تموز عند 1793.59 دولارا في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المئة لتسجل 1799.20 دولارا للأونصة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 25.15 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة مسجلا 2667.44 دولارا، وهبط البلاتين 0.3 في المئة إلى 1076.91 دولارا.