تكنولوجيا: شاومي تستعد لبدء الإنتاج الضخم لتقنية الشحن بقدرة 200W العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الصيني شاومي لبدء الإنتاج الضخم لتقنية الشحن السريع 200W HyperCharge العام المقبل.

تتنافس الشركات المصنعة للهاتف لتطوير تقنية الشحن السريع الفائقة لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية، وتعد شركة شاومي من الشركات الرائدة في ترقية تقنية الشحن السريع، ومن جديد تستعد الشركة لدفع ترقية جديدة للأسواق.

ولقد كشف عن التفاصيل الجديدة تقرير نشر عبر MyDrivers في الصين، حيث أوضح التقرير أن تقنية شاومي للشحن السريع 200W HyperCharge تدخل مرحلة الإنتاج الضخم بدءاً من شهر يونيو 2022.

كما تنطلق تقنية شاومي للشحن التي تعرف ب”HyperCharge” بميزة دعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط، وهو ما أكد عليه العرض الحي الذي قدم من العملاق الصيني خلال شهر مايو.

أيضاً كشفت تقارير أخرى عن أن تقنية شاومي للشحن السريع تدعم حتى 800 دورة شحن، ومن المتوقع أن تقدم شاومي التقنية مع إصدارها القادم من الهواتف المميزة Mi 12 Ultra.

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