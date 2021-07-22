شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تطهير موبايلك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت أبل تحديثًا مهمًا لتوصياتها وإرشاداتها لتنظيف أجهزة أيفون، فى صفحة دعم بعنوان "كيفية تنظيف منتجات أبل الخاصة بك"، طلبت الشركة من المستخدمين عدم استخدام المنتجات التى تحتوى على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.

وفقًا لتقرير فى Cult of Mac، أضافت أبل بيروكسيد الهيدروجين إلى قائمة المواد الكيميائية التى يحتاج المستخدمون إلى تجنبها، حيث كان التحذير المذكور سابقا مبيض فقط، وقد أعلنت شركة أبل أنه يمكن لمستخدمى أيفون استخدام مناديل المطهرة على أجهزتهم فى مارس 2020 تمامًا عندما بدأ جائحة Covid- 19 فى الانتشار على مستوى العالم.

هل من الجيد استخدام مطهر على جهاز أبل الخاص بك: هذا ما تقوله الشركة

تجيب الشركة على وجه التحديد عما إذا كان يجب على المستخدمين استخدام مطهر على جهاز أبل الخاص بهم على صفحة الدعم، "باستخدام مناديل بنسبة 70 بالمائة من كحول الأيزوبروبيل أو 75 بالمائة من كحول الإيثيل أو مناديل المطهرة، يمكنك مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية لمنتج أبل الخاص بك، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى، ولا تستخدم المنتجات التى تحتوى على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين ".

واستخدام البخاخات والمواد الكاشطة كبير جدًا من الشركة، كما تضيف أبل أيضًا أنه يجب على المستخدمين تجنب الحصول على الرطوبة فى أى فتحة، وتحذر الشركة المستخدمين من غمر منتج أبل الخاص بهم فى أى عوامل تنظيف، كما يطلب من المستخدمين دائمًا فصل جهاز أيفون قبل تنظيفه لتجنب الصدمة.

وبالنسبة إلى مادة تنظيف هاتفك، تريد أبل منك استخدام قطعة قماش ناعمة بدلاً من منشفة ورقية لأن الأخيرة قد تكون كاشطة لفرك أيفون، وأيضًا، لا تقم مطلقًا برش المنظفات مباشرة على جهاز أبل الخاص بك، ضعها دائمًا على قطعة قماش أو منشفة من القماش قبل وضعها على جهازك.