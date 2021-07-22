شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تثبيت رسائل جوجل مسبقًا على هواتف Android لمشغل شبكة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح بروتوكول خدمات الاتصالات الغنية (RCS) لديه طريق إلى الوجود في كل مكان في الولايات المتحدة، فبعد إعلانات مماثلة من T-Mobile و AT&T في وقت سابق من العام ، قالت Verizon (الشركة الأم لـ Engadget) اليوم إنها تعمل مع جوجل لجلب الجيل التالي من استبدال الرسائل القصيرة لجميع عملائها.

بحلول نهاية العام سيحصل مشتركو Verizon الحاليون الذين يستخدمون تطبيق Message + الخاص بشركة الاتصالات على وصول كامل إلى مجموعة RCS ، بما في ذلك مؤشرات الكتابة في الوقت الفعلي وإيصالات القراءة.

بدءًا من العام المقبل ستأتي جميع هواتف الشركة مع تطبيق Messages by Google المثبت مسبقًا. بمجرد حدوث ذلك ، فإن امتيازات RCS مثل التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الفردية والقدرة على إرسال صور كاملة الدقة ستكون تطبيقًا بعيدًا.

إن القول بأن هذا الاعلان يمثل علامة فارقة بالنسبة لشركة جوجل سيكون حيث تعمل الشركة على دفع RCS لسنوات ، وفي بعض الأحيان بدا أن المشروع كان مُقدرًا له أن يتلاشى مثل العديد من جهود Google السابقة في مجال المراسلة عبر الهاتف المحمول. نظرًا للحاجة إلى اشتراك المحمول فإن البروتوكول لم "يعمل فقط" مثل iMessage على الأقل ليس في البداية.

في السنوات الأولى حتى لو بذلت قصارى جهدك لتنزيل رسائل Google ، لم يكن هناك ما يضمن حصولك على أي من مزاياها الموعودة. هذا لأنه في كثير من الأحيان من المحتمل أن الشخص الذي كنت تراسله لم يكن لديه تطبيق متوافق مع RCS مثبتًا على هواتفه ، ولم يكن مع شركة اتصالات على متن النظام الأساسي.