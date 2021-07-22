شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تثبيت رسائل جوجل مسبقًا على هواتف Android لمشغل شبكة المحمول والان مع تفاصيل الخبر
بحلول نهاية العام سيحصل مشتركو Verizon الحاليون الذين يستخدمون تطبيق Message + الخاص بشركة الاتصالات على وصول كامل إلى مجموعة RCS ، بما في ذلك مؤشرات الكتابة في الوقت الفعلي وإيصالات القراءة.
بدءًا من العام المقبل ستأتي جميع هواتف الشركة مع تطبيق Messages by Google المثبت مسبقًا. بمجرد حدوث ذلك ، فإن امتيازات RCS مثل التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الفردية والقدرة على إرسال صور كاملة الدقة ستكون تطبيقًا بعيدًا.
في السنوات الأولى حتى لو بذلت قصارى جهدك لتنزيل رسائل Google ، لم يكن هناك ما يضمن حصولك على أي من مزاياها الموعودة. هذا لأنه في كثير من الأحيان من المحتمل أن الشخص الذي كنت تراسله لم يكن لديه تطبيق متوافق مع RCS مثبتًا على هواتفه ، ولم يكن مع شركة اتصالات على متن النظام الأساسي.