شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة مؤتمر مطورى الألعاب كحدث شخصى فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع افتتاح البلدان ببطء بعد 18 شهرًا من الوباء، سيعود المؤتمر السنوى لمطورى الألعاب (GDC) كحدث شخصى فى مارس من العام المقبل، لكن هذا العام، انطلقت النسخة الافتراضية من النسخة الخامسة والثلاثين من GDC فى 19 يوليو.

وقال المنظمون يوم الاثنين "سيعود مؤتمر GDC 2022 كمؤتمر فعلى فى مركز Moscone فى سان فرانسيسكو فى الفترة من 21 إلى 25 مارس 2022"، وتجمع GDC مجتمع تطوير الألعاب معًا لتبادل الأفكار وحل المشكلات وتشكيل مستقبل الصناعة عبر خمسة أيام من التعليم والإلهام والشبكات.

ويعرض GDC Expo أحدث أدوات تطوير الألعاب والخدمات من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Amazon و Epic و Google و Intel و Nvidia و Oculus و Sony، فيما يتميز GDC 2021 بمحادثات الخبراء فى مسارات متنوعة لموضوعات تطوير الألعاب، مثل التصميم والأعمال والتسويق والفنون المرئية وسرد الألعاب والألعاب الكلاسيكية، وفرص التطوير الوظيفى للألعاب و أكثر بكثير.

وقالت كاتى ستيرن التى تشرف على GDC بصفته نائب رئيس Entertainment Media فى Informa Tech: "يسعدنا إطلاق حدث GDC الافتراضى الأقوى حتى الآن، والذى يقدم قدرًا هائلاً من المحتوى الفريد من جميع أنحاء الصناعة ويستفيد من ما تعلمناه من الماضى لأكثر من عام من أحداث GDC الرقمية".

وقالت ستيرن فى بيان: "نتطلع أيضًا إلى عودة GDC 2022 إلى سان فرانسيسكو العام المقبل ولإتاحة الفرصة لرؤية هذا المجتمع النابض بالحياة معًا مرة أخرى شخصيًا".