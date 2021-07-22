شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الشركات البريطانية تقود التوسع فى الحوسبة الكمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أكثر من 80% من الشركات الكبرى فى بريطانيا على توسيع قدراتها فى مجال الحوسبة الكمية، مما يجعل البلاد رائدة فى نشر التكنولوجيا الناشئة لحل المشكلات المعقدة، وفقًا لبحث أجرته شركة Accenture.

وفى العامين الماضيين بدأت التكنولوجيا فى الانتقال من مجال البحث إلى التطبيقات التجارية حيث تسعى الشركات إلى تسخير الزيادة الهائلة المحتملة فى قوة الحوسبة التى تقدمها، وقالت شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ "جوجل" أنه فى أواخر 2019 استخدمت كمبيوتر كميًا لحل مشكلة معقدة فى دقائق قد تستغرق أجهزة الكمبيوتر العملاقة آلاف السنين لحلها.

فيما يعد المنافسون بما فى ذلك IBM Corp وMicrosoft Corp يطورون أيضًا التكنولوجيا فى أعمالهم السحابية، وبدلاً من تخزين المعلومات فى وحدات بت - أو أصفار وآحاد - تستخدم الحوسبة الكمومية خاصية الجسيمات دون الذرية التى يمكن أن توجد فيها فى وقت واحد فى حالات مختلفة، لذلك يمكن أن تكون البتة الكمومية واحدة وصفر فى نفس الوقت.

ويمكن أن تصبح بعد ذلك "متشابكة" - بمعنى أنها يمكن أن تؤثر على سلوك بعضها البعض بطريقة يمكن ملاحظتها - ما يؤدى إلى زيادات أسية فى قوة الحوسبة، ولطالما كانت بريطانيا رائدة فى مجال البحوث الأساسية فى العلوم والتكنولوجيا، ولكن - مع بعض الاستثناءات الملحوظة - كافحت لتسخير الفرص التجارية التى تلت ذلك.

وقال ماينارد ويليامز، العضو المنتدب لشركة Accenture Technology فى المملكة المتحدة وأيرلندا، إن COVID- 19 أجبر الشركات على تبنى تقنية جديدة بشكل أسرع وزاد من استعدادها للابتكار، وأظهر بحث Accenture أن الشركات البريطانية كانت تتقدم فى تجربة الحوسبة الكمومية.

وكانت بريطانيا تتفوق على المتوسط ​​العالمى البالغ 62% من الشركات الكبيرة التى تعمل على توسيع نطاق تكنولوجيا الكم، وفقًا للبحث، وكانت تقود الولايات المتحدة، حيث كان الرقم 74%، وقالت غالبية الشركات التى توسع الحوسبة الكمومية فى بريطانيا - نحو 85% - إنها ستزيد الاستثمار فى التكنولوجيا فى السنوات الثلاث المقبلة.