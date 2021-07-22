شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخليد جيرسدورف الملقب بـ"بوقا" بطل فورتنايت داخل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر
وكجزء من "سلسلة الأيقونات"، والتى تضمنت مؤخرًا LeBron James ، تضيف Epic مظهر بوقا إلى Fortnite. بالجلد مع مجموعة من الأزياء المختلفة ، بما في ذلك ما كان يرتديه بوقا عندما رفع كأس العالم. والأهم من ذلك أن هذا الكأس - الذي تم تصميمه على غرار حافلة القتال Fortnite الشهيرة - متاح في شكل لامع.
ينضم Bugha إلى قائمة متزايدة من البشر في العالم الحقيقي ليتم تمثيلهم في معركة رويال الافتراضية ، بما في ذلك Neymar و Travis Scott و Tyler “Ninja” Blevins.
نظرًا للوباء ، تظل نسخة 2019 من كأس العالم Fortnite هي النسخة الوحيدة التي حدثت، وتم إلغاء البطولة في عام 2020 ، وبينما وعد المطور Epic بمزيد من البطولات هذا العام ، قال أيضًا إن ذلك لن يشمل بطولة العالم.