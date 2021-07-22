شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخليد جيرسدورف الملقب بـ"بوقا" بطل فورتنايت داخل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح كايل جيرسدورف الملقب "بوقا"، أول بطل منفرد للعالم فى لعبة "فورتنايت" بالعالم منذ عامين والوحيد حتى الآن الذى يتم تخليده فى اللعبة نفسها حسبما نقل موقع The verege.

وكجزء من "سلسلة الأيقونات"، والتى تضمنت مؤخرًا LeBron James ، تضيف Epic مظهر بوقا إلى Fortnite. بالجلد مع مجموعة من الأزياء المختلفة ، بما في ذلك ما كان يرتديه بوقا عندما رفع كأس العالم. والأهم من ذلك أن هذا الكأس - الذي تم تصميمه على غرار حافلة القتال Fortnite الشهيرة - متاح في شكل لامع.

ينضم Bugha إلى قائمة متزايدة من البشر في العالم الحقيقي ليتم تمثيلهم في معركة رويال الافتراضية ، بما في ذلك Neymar و Travis Scott و Tyler “Ninja” Blevins.

نظرًا للوباء ، تظل نسخة 2019 من كأس العالم Fortnite هي النسخة الوحيدة التي حدثت، وتم إلغاء البطولة في عام 2020 ، وبينما وعد المطور Epic بمزيد من البطولات هذا العام ، قال أيضًا إن ذلك لن يشمل بطولة العالم.