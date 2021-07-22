شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 علامات تدل على أن هاتفك به برامج تجسس أو تم اختراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينما لا يحتاج مستخدمو الإنترنت العاديون للخوف من أدوات التجسس مثل Pegasus، إلا أن هناك برامج وتطبيقات قرصنة وتجسس أخرى يحتاجون إلى توخى الحذر منها، فبينما تحاول بعض هذه التطبيقات سرقة المعلومات المالية فى هاتفك، يحاول البعض الآخر السعى للحصول على تحكم كامل فى الهاتف بما فى ذلك معرض الصور والمكالمات والرسائل والمزيد.

ولعل تطبيقات وأدوات التجسس هذه بطبيعتها تخفى نفسها داخل الأجهزة ولا يمكن العثور عليها بسهولة، فهناك علامات يمكنك البحث عنها تخبرك أنه قد يتم التجسس عليك أو تم اختراق هاتفك، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- بطارية الهاتف تنفد بشكل أسرع من المعتاد

إذا كانت بطارية هاتفك تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فقد تستخدم البرامج الضارة والتطبيقات الاحتيالية رموزًا ضارة تميل إلى استنزاف قدر كبير من الطاقة، ومع ذلك، قبل أن تقفز إلى النهاية، تحقق من عدد التطبيقات التى تعمل فى الخلفية، حيث تستهلك الكثير من التطبيقات التى تعمل فى الخلفية البطارية أيضًا، لذا، أغلقها أولاً ثم راقبها.

- مشاهدة التطبيقات التى لم تقم بتنزيلها

لاحظت وجود تطبيقات على هاتفك الذكى لا تعرفها أو كنت متأكدًا من أنك لم تقم بتنزيلها، قد يكون هذا من عمل متسلل أو برنامج تجسس.

- أصبح هاتفك بطيئًا

أصبح هاتفك الذكى بطيئًا فجأة، إنه يعمل ببطء ويستخدم المزيد من الموارد وطاقة البطارية، فقد تكون هناك برامج ضارة خفية فى الخلفية.

- يشهد استخدام بيانات الجوال ارتفاعًا مفاجئًا

ارتفع استخدام البيانات الخاصة بك فجأة، إنه أعلى من المعتاد، فقد تستهلك التطبيقات أو البرامج الضارة بيانات هاتفك المحمول فى الخلفية لأنها تتعقب أنشطتك.

- الهاتف يتصرف بغرابة

هاتفك الذكى يتصرف بشكل غريب، تتعطل التطبيقات بشكل غير متوقع أو تفشل فى التحميل، وتبدو العديد من المواقع مختلفة عما هى عليه عادة، حيث قد تكون هذه علامة أخرى منبهة.

- نوافذ منبثقة غريبة فى كل مكان

أنت تلاحظ ظهور الكثير من النوافذ المنبثقة على شاشتك، وقد يكون هذا بسبب البرامج الإعلانية، وهو نوع من البرامج الضارة التى تغمر جهازك بالإعلانات، فلا تضغط على هذه الروابط.

- لاحظ الصور ومقاطع الفيديو فى معرض الصور الخاص بك والتى لا تتذكر التقاطها

ترى صورًا ومقاطع فيديو فى معرض الصور الخاص بك لا تتذكر التقاطها، كن حذرًا، فهذه علامة على أن شخصًا ما قد يتحكم فى الكاميرا.

إضاءة الفلاش قيد التشغيل

تضيء إضاءة الفلاش حتى فى حالة عدم استخدام هاتفك وهى علامة أخرى يجب البحث عنها، قد يكون هذا بسبب وجود شخص ما يتحكم عن بعد فى جهازك.

- يصبح هاتفك ساخنًا

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواتف أثناء فترات الاستخدام الطويلة، مثل أثناء اللعب لساعات، وتشغيل تطبيقات الملاحة وما إلى ذلك، ومع ذلك، إذا كان هاتفك ساخنًا للغاية حتى عندما لا تستخدمه، فهناك فرص جيدة لوجود المتسللين فى العمل

- انظر سجل النصوص أو المكالمات التى لم تقم بها

لاحظت نصًا أو مكالمات فى السجل الخاص بك لم يتم إرسالها أو إجراؤها. شاهد الكثير من الشخصيات المبهمة وغير العادية هناك. هذه علامة أخرى محتملة.