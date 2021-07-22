شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار المركبات ذاتية القيادة فى نيويورك وسط قيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة Mobileye المتخصصة فى رقائق المركبات ذاتية القيادة القائمة على الرؤية، مركباتها الذاتية فى مدينة نيويورك، وهى خطوة صعبة ونادرة بالنظر إلى قيود الدولة حول مثل هذا الاختبار، حيث جاء هذا الإعلان من قبل أمنون شاشوا، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة المملوكة لشركة إنتل، والذى أكد أن الشركة تختبر حاليًا مركبتين مستقلتين فى مدينة نيويورك، لكنها تخطط لزيادة هذا العدد إلى سبعة "فى الأشهر القليلة المقبلة" حسبما نقل موقع The verege.

تضم مدينة نيويورك بعضًا من أخطر الشوارع وازدحامها وسوء إدارتها فى العالم، كما أنها مليئة بعمال البناء والمشاة وراكبي الدراجات والسيارات المزدوجة وأحيانًا الثلاثية المتوقفة. من الناحية النظرية، من شأن هذا أن يجعل من الصعب جدًا على مركبة مستقلة التنقل، نظرًا لأن المركبات ذاتية القيادة تعتمد عادةً على الطقس الجيد واللافتات الواضحة والقيادة الأقل عدوانية من مستخدمي الطريق الآخرين من أجل التشغيل الآمن. لكن شاشوا قال إن هذا كان جزءًا من التحدي في تحديد مكان اختبار مركبات Mobileye.

وقال شاشوا: "أعتقد أنه من الصعب جدًا بالنسبة للإنسان القيادة في مدينة نيويورك، ناهيك عن سيارة آلية، أعتقد أنه بالنسبة للإنسان، من الصعب جدًا القيادة في مدينة نيويورك".

في حين أن الولايات الأخرى أصبحت أسرة ساخنة لاختبار AV ، كانت نيويورك مدينة أشباح بعض الشيء، قد يكون جزء من السبب هو القواعد الصارمة للولاية ، والتي تتضمن إلزام سائقي السلامة بوضع أيديهم على عجلة القيادة في جميع الأوقات ومطالبة شركة الاختبار بدفع مرافقة شرطة الولاية في جميع الأوقات.

ويقول متحدث باسم Mobileye إن الشركة حصلت على تصريح من الدولة لاختبار مركباتها على الطرق العامة وهى حاليًا حامل تصريح اختبار AV الوحيد في الولاية، وقال المتحدث أيضًا إن مرافقة الشرطة لم تعد مطلوبة، وأرجأ المتحدث باسم حاكم نيويورك أندرو كومو التعليق إلى وزارة السيارات بالولاية ، التي لم ترد فورًا على طلب للتعليق.

في عام 2017 ، أعلنت شركة كروز المدعومة من جنرال موتورز عن خطط لاختبار مركباتها ذاتية القيادة في مانهاتن السفلى، لكن هذه الخطط أُحبطت دون تفسير بسيط للسبب. اختبرت شركة Optimus Ride ومقرها بوسطن الحافلات المستقلة في بروكلين ، ولكن فقط على الطرق الخاصة كجزء من Navy Yard في البلدة. في غضون ذلك ، توافد المشغلون على أماكن ذات لوائح أكثر ودية (مثل أريزونا) أو أماكن أكثر ملاءمة لمقرهم (مثل كاليفورنيا).

وقال شاشوا إن نظام القيادة الذاتية تسليم المفتاح الخاص بشركة Mobileye يعتمد على نظامين فرعيين: أحدهما يعتمد على 12 كاميرا ولا يحتوي على أجهزة استشعار أخرى ، والآخر يشتمل على ليدار ورادار ، ولكن بدون كاميرات. وقال إن الشركة ستجمع بين النظامين الفرعيين في وقت لاحق من هذا العام.

وسيبدأ إنتاج نظام الكاميرا فقط كنظام متقدم لمساعدة السائق من المستوى 2 في Zeekr ، وهي علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية من جيلي الصينية. سيسمح ذلك لـ Mobileye بجمع المزيد من البيانات من المركبات المملوكة للمستهلكين ، والتي ستستخدمها بعد ذلك لتعزيز أسطولها من السيارات المستقلة.

يشتمل نظام Mobileye أيضًا على اثنين من أحدث نظام EyeQ للشركة الإسرائيلية على شريحة وبرنامج التعهيد الجماعي للبيانات يسمى Road Experience Management أو REM ، والذي يستخدم بيانات في الوقت الفعلي من المركبات المجهزة Mobileye لإنشاء خريطة عالمية ثلاثية الأبعاد .

وتختبر الشركة المركبات ذاتية القيادة في مجموعة متنوعة من المدن حول العالم من أجل الإطلاق النهائي لخدمة robotaxi وقالت إنها ستجلب تقنيتها إلى المركبات الاستهلاكية المملوكة شخصيًا بحلول عام 2025 أيضًا. في وقت سابق من هذا العام ، قالت Mobileye إنها ستطلق خدمة توصيل سيارات بدون سائق كاملة النطاق بالكامل بدءًا من عام 2023.