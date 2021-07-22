شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفان سابقان بـ"واتس آب" يطوران منصة منافسة لفيس بوك تعرف بـHalloApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور موظفان سابقان بشركة واتس آب شبكة وسائط اجتماعية جديدة تسمى HalloApp، والتى يزعمون أنها أول شبكة علاقات حقيقية، ووفقًا للمطورين Neeraj Arora وMichael Donohue، فإن HalloApp هو كل شىء ليس على فيس بوك، ويزعمون أنهم لن يستخرجوا بياناتك أو يتطفلوا على أنشطتك على المنصة.

وسيكون التطبيق خاليًا من بعض الميزات الشائعة التي اعتاد عليها الأشخاص على فيس بوك وInstagram، كما أنه سيكون بدون إعلانات أو بوتات، أو متابعين أو خوارزميات أو مؤثرين أو فلاتر صور، كما لا توجد معلومات مضللة تنتشر كالنار فى الهشيم، وذلك وفقًا لمدونة المدونة الرسمية، التي تشبه وسائل التواصل الاجتماعي بأنها سيجارة القرن الحادي والعشرين، وتشير مشاركة المدونة إلى أنه كلما استنشقوا أكثر زاد "مرضهم".

ويوفر التطبيق تشفيرًا شاملاً ويحتاج إلى رقم هاتفك للتسجيل، وبعد التسجيل ، يمكنك الاتصال بأشخاص آخرين على التطبيق من خلال قائمة جهات اتصال الهاتف، و يدعي صانعو التطبيق أن HalloApp لن يجمع معلوماتك الشخصية أو يخزنها أو يستخدمها، ويضيفون في منشور المدونة أنه ليس لديهم أي فكرة عن مكان إقامتك ، أو ما تفعله في العمل ، أو مدى احتمالية استهلاكك لنوع معين من المحتوى.

HalloApp قد يفرض عليك رسومًا في المستقبل مقابل بعض الميزات الإضافية، ويعد التطبيق متاح الآن على كل من متجر Google Play ومتجر Apple App Store.