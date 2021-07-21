شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دروبوكس تتيح تحميلات الكاميرا التلقائية لجميع المستخدمين المجانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Dropbox مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة عبر مجموعة منتجاتها، من بين جميع التعديلات التى أعلنت عنها الشركة، تتضمن أكثرها إثارة للاهتمام أداة النسخ الاحتياطى التلقائى للصور التى تلتقطها بهاتفك.

وأصبحت هذه الوظيفة متاحة الآن لجميع المستخدمين الأساسيين، أى أولئك الذين لا يدفعون مقابل الخدمة وفقا لما نقله موقع Engadget.

وتقول الشركة إنها أجرت أيضًا تغييرات فى الخلفية لجعل التحميلات أسرع وأكثر موثوقية، بالإضافة إلى ذلك، على نظام iOS، ويمكنك تحديد المجلدات الدقيقة التى تريد نسخها احتياطيًا. وستتوفر هذه الوظيفة قريبًا على Android أيضًا.

وهناك خيار جديد لإخبار Dropbox بحذف صورة بعد تحميلها على السحابة.

وجدير بالذكر أن هذه الميزات تأتي بعد أن توقفت Google مؤخرًا عن تقديم تحميلات مجانية غير محدودة لخدمة الصور الخاصة بها.

وفى الوقت نفسه يقدم Dropbox لعميل الويب الخاص به العديد من التعديلات على الواجهة، أهم هذه التغييرات هو إضافة أداة جديدة تسمح لك بتحويل الملفات إلى تنسيقات مختلفة.

ويقول Dropbox إن التفاصيل المعاد تصميمها تجعل من السهل رؤية المعلومات المهمة حول ملفاتك، وتدعى الشركة أنها جعلت التنقل بين المجلدات المختلفة بشكل أسرع باستخدام شريط تنقل جانبي جديد.

كجزء من التحديث يقدم Dropbox أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة إلى مدير كلمات المرور الخاص به. أصبحت الأداة متاحة للمستخدمين المجانيين اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام ، ويمكنها الآن تخزين معلومات بطاقة الخصم والائتمان.

وأضاف Dropbox أيضًا دعمًا لمشاركة كلمة المرور، يمكنك الآن تنزيل إضافة متصفح مجانية، ما يسهل إدخال كلمات المرور وحفظها أثناء تصفح الويب على جهاز الكمبيوتر. التغييرات التى تم تفصيلها فى Dropbox صغيرة.